Казанцы на Хэллоуин сдали 70 литров крови

СЕГОДНЯ 18:31 2018-11-02T18:31:03+03:00

В акции приняли участие 150 человек

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В эту пятницу, 2 ноября в Республиканском центре крови прошла донорская акция, приуроченная к Хэллоуину.

С 8.30 до 13.00 150 горожан пришли, чтобы внести свой вклад в банк крови.

Для этих доноров был организован праздник-маскарад и особая атмосфера, звучала тематическая музыка. Кроме того, все желающие могли сделать уникальные снимки в подготовленной к Хэллоуину фотозоне и угоститься сладостями. Также во время акции в Республиканском центре крови работал аниматор.

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