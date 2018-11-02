В Татарстане пенсионерка упала в обморок, после того как ее оштрафовали инспекторы ГАИ
2 ноября в Набережных Челнах пожилая женщина переходила дорогу в неположенном месте. Несмотря на оживленное движение, она решила перебежать проезжую часть в нескольких десятках метрах от светофора.
Инспекторы ГИБДД, увидев это, подозвали пожилую женщину к себе и начали составлять на нее протокол о нарушении. По словам очевидцев, пенсионерка долго просила отпустить ее.
Инспекторы никак не реагировали на просьбы пешехода-нарушителя. А когда пенсионерке огласили сумму штрафа - 500 рублей, то она схватилась за сердце и тот час рухнула на землю.
В Татарстане пенсионерка упала в обморок, после того как ее оштрафовали инспекторы ГАИ.соцсети
При этом сотрудники ГИБДД посчитали, что женщина притворяется, чтобы отделаться от штрафа. Но когда спустя несколько минут она так и не пришла в себя, ее подняли и оказали первую медицинскую помощь.
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