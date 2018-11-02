СЕГОДНЯ 19:16 2018-11-02T19:16:50+03:00

При этом сотрудники ГИБДД были уверены, что женщина притворяется [видео]

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2 ноября в Набережных Челнах пожилая женщина переходила дорогу в неположенном месте. Несмотря на оживленное движение, она решила перебежать проезжую часть в нескольких десятках метрах от светофора.

Инспекторы ГИБДД, увидев это, подозвали пожилую женщину к себе и начали составлять на нее протокол о нарушении. По словам очевидцев, пенсионерка долго просила отпустить ее.

Инспекторы никак не реагировали на просьбы пешехода-нарушителя. А когда пенсионерке огласили сумму штрафа - 500 рублей, то она схватилась за сердце и тот час рухнула на землю.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/676237" frameborder="0"></iframe> В Татарстане пенсионерка упала в обморок, после того как ее оштрафовали инспекторы ГАИ.соцсети

При этом сотрудники ГИБДД посчитали, что женщина притворяется, чтобы отделаться от штрафа. Но когда спустя несколько минут она так и не пришла в себя, ее подняли и оказали первую медицинскую помощь.

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