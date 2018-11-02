В столкновении "четырнадцатой" и "Калины" в Татарстане пострадали три человека
Утром 2 ноября на автодороге "Казань-Малмыж" в лобовом столкновении сошлись "четырнадцатая" и "Лада Калина". Один из водителей превысил безопасную скорость, не справился с управлением и вылетел на встречку, где и врезался в другой автомобиль отечественной сборки.
Удар был настолько сильным, что "ВАЗ-2114" вылетел в кювет. Сама "четырнадцатая" превратилась просто в груду металлолома.
Фото: МВД РТ.
Несмотря на страшные кадры искореженных машин, в ДТП никто не умер. Без пострадавших, увы, не обошлось. Помощь медиков потребовалась трем участникам аварии. В искореженном салоне "четырнадцатой" оказался зажат мужчина. Его вызволяли из плена сотрудники МЧС Татарстана.
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