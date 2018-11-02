В Чувашии за смертельный пьяный наезд на велосипедиста с ребенком мужчину на 6 лет отправили в колонию
Страшная авария произошла в Новочебоксарске вечером 31 мая. Пьяный водитель отечественной легковушки сбил велосипедиста, который перевозил на раме своего восьмилетнего сына.
В результате тяжелых травм отец скончался на месте происшествия, его сын опал в реанимацию. По дороге в больницу у мальчика произошла остановка дыхания.
Водитель с места ДТП попытался скрыться, но его задержал экипаж ДПС Новочебоксарска. Алкотектер показал, что у водителя сильная степень опьянения - 1,17 мг на литр. Офицерам он рассказал, что приехал в гости к брату из Марпосадского района, после совместной пьянки он поехал обратно.
Фемида отправила признавшего вину водителя на шесть лет в колонию общего режима и лишила водительских прав на три года.
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