2018-11-02T16:59:42+03:00
Происшествия

В Чувашии за смертельный пьяный наезд на велосипедиста с ребенком мужчину на 6 лет отправили в колонию

Суд так же лишил его водительских прав на три года
Лика ИСАЕВА
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Фото: Олег ЛУГОВОЙФото: Олег ЛУГОВОЙ
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Страшная авария произошла в Новочебоксарске вечером 31 мая. Пьяный водитель отечественной легковушки сбил велосипедиста, который перевозил на раме своего восьмилетнего сына.

В результате тяжелых травм отец скончался на месте происшествия, его сын опал в реанимацию. По дороге в больницу у мальчика произошла остановка дыхания.

Водитель с места ДТП попытался скрыться, но его задержал экипаж ДПС Новочебоксарска. Алкотектер показал, что у водителя сильная степень опьянения - 1,17 мг на литр. Офицерам он рассказал, что приехал в гости к брату из Марпосадского района, после совместной пьянки он поехал обратно.

Фемида отправила признавшего вину водителя на шесть лет в колонию общего режима и лишила водительских прав на три года.

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