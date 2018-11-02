В Татарстане одобрили создания первого в республике производства спецобуви

СЕГОДНЯ 14:28 2018-11-02T14:28:56+03:00

В планах запустить производство уже в 2019 году. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Ее собираются делать из кожи и ПВХ

Изменить размер текста: A A

На совместном заседании комиссии по территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Чистополь» и Инвестсовета Татарстана рассмотрели ряд проектов, которые предложены для реализации в республике.

Так, был одобрено создание в ТОСЭР «Чистополь» производства по выпуску спецобуви из кожи и ПВХ. Предполагается, что там появится 80 новых рабочих мест. Также ожидается, что продукция из Татарстана будет поставляться не только в регионы России, но и в дальнейшем в Казахстан.

В планах запустить производство уже в 2019 году. Будет выпускаться обувь трех видов – из кожи, ПВХ и ЭВА.

Также на заседании рассмотрели еще три проекта с реализацией в рамках медицинского кластера. Два из них были одобрены.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»