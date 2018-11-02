В больнице Казани после аварии с иномаркой скончалась пассажирка автобуса
Страшная авария произошла 20 октября в 11.50 на Горьковском шоссе в районе озера Лебяжье в столице Татарстана. 33-летний водитель внедорожника "Volkswagen" грубо нарушил правла дорожного движения - при повороте налево вне перекрестка не уступил дорогу и совершил столкновение с автобусом НЕФАЗ 72-го маршрута. Общественным транспортом управлял 37-летний мужчина.
В результате аварии получили травмы четыре человека - шестилетний сын водителя внедорожника и три пассажирки автобуса. Все они госпитализированы в больницу.
2 ноября стало известно, что в больнице скончалась одна из пассажирок - 65-летняя женщина. Информацию подтвердили в Госавтоиспекции Казани.
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