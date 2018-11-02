2018-11-02T17:58:40+03:00
Происшествия

В больнице Казани после аварии с иномаркой скончалась пассажирка автобуса

Причины гибели пенсионерки выясняют медики и следователи
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: Александр ЧЕРНОВ
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Страшная авария произошла 20 октября в 11.50 на Горьковском шоссе в районе озера Лебяжье в столице Татарстана. 33-летний водитель внедорожника "Volkswagen" грубо нарушил правла дорожного движения - при повороте налево вне перекрестка не уступил дорогу и совершил столкновение с автобусом НЕФАЗ 72-го маршрута. Общественным транспортом управлял 37-летний мужчина.

В результате аварии получили травмы четыре человека - шестилетний сын водителя внедорожника и три пассажирки автобуса. Все они госпитализированы в больницу.

2 ноября стало известно, что в больнице скончалась одна из пассажирок - 65-летняя женщина. Информацию подтвердили в Госавтоиспекции Казани.

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