В Чебоксарах приставы выселили мужчину, который плохо содержал свою квартиру
В 2013 году жителю столицы Чувашии предоставили квартиру по договору муниципального найма. Мужчине надо было только оплачивать коммунальные счета. Но с тех пор - уже пять лет, он не внес ни копейки за предоставленные ему услуги. Сумма долга в итоге превысила 40 тысяч рублей.
Администрация города попыталась разыскать мужчину, но безрезультатно. Повестки в суд вручить ему тоже не смогли, и иск о выселении должника рассматривали в его отсутствие. Фемида приняла решение: квартиру вскрыть, мужчину выселить без предоставления другого жилья.
Во время вскрытия квартиры приставы обнаружили полностью непригодную к проживанию картину: разорванные обои и линолеум, разбитый стеклопакет, открытую дверь на балкон, полный беспорядок на кухне - окурки, бутылки, мусор, грязь и пыль.
Теперь квартиру после ремонта передадут другим нуждающимся.