2018-11-02T17:03:09+03:00
Общество

В Чебоксарах приставы выселили мужчину, который плохо содержал свою квартиру

Нового жилья ему не предоставили
Лика ИСАЕВА
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Фото: Из материалов пресс-службыФото: Из материалов пресс-службы
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В 2013 году жителю столицы Чувашии предоставили квартиру по договору муниципального найма. Мужчине надо было только оплачивать коммунальные счета. Но с тех пор - уже пять лет, он не внес ни копейки за предоставленные ему услуги. Сумма долга в итоге превысила 40 тысяч рублей.

Администрация города попыталась разыскать мужчину, но безрезультатно. Повестки в суд вручить ему тоже не смогли, и иск о выселении должника рассматривали в его отсутствие. Фемида приняла решение: квартиру вскрыть, мужчину выселить без предоставления другого жилья.

Во время вскрытия квартиры приставы обнаружили полностью непригодную к проживанию картину: разорванные обои и линолеум, разбитый стеклопакет, открытую дверь на балкон, полный беспорядок на кухне - окурки, бутылки, мусор, грязь и пыль.

Теперь квартиру после ремонта передадут другим нуждающимся.

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