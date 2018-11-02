Школьник из Татарстана попал в первую образовательную программу по кибербезопасности для школьников в Сочи

СЕГОДНЯ 13:44 2018-11-02T13:44:20+03:00

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В образовательном центре «Сириус» состоялось открытие программы по кибербезопасности, научно-методическое и кадровое сопровождение которой обеспечат представители Центра развития ИТ-образования МФТИ и департамента управления талантами ПАО «Ростелеком». В программе участвуют 60 школьников 8-11 классов – победителей всероссийской онлайн-олимпиады, которую оператор цифровых услуг провел в сентябре 2018 года. В число победителей вошел девятиклассник инженерного лицея КНИТУ-КАИ Джалил Хисалиев, набравший максимальный балл в Татарстане.

Старт программе дали заместитель руководителя Фонда «Талант и успех» – руководитель Центра образовательных программ Алексей Турчин и вице-президент по информационной безопасности ПАО «Ростелеком» Игорь Ляпунов.

Заместитель руководителя Фонда «Талант и успех» – руководитель Центра образовательных программ Алексей Турчин:

«Каждый из участников смены уже имеет опыт серьезной и увлекательной интеллектуальной деятельности, проектирования, самостоятельного поиска ответов на новые вызовы в науке, технологиях, исследованиях. Наступило время командной работы, совместных научных поисков и исследований. Наша программа поможет школьникам не только развить навыки программирования, системного анализа, проектирования, но и обрести соратников и единомышленников».

Образовательная программа «Информационная безопасность» – это дополнительная общеразвивающая программа, предназначенная для старшеклассников, проявивших успехи в области программирования и кибербезопасности, и заинтересованных в дальнейшем развитии в этой области. Программа включает теоретические и практические занятия по компьютерной безопасности, операционным системам, криптографии, реверс-инжинирингу, веб-безопасности, киберкриминалистике (цифровой форензике), безопасности мобильных платформ и интернета вещей. Школьники сдадут интерактивные контрольные и зачетные работы, станут участниками CTF-соревнования, посетят лекции и семинары ведущих преподавателей МФТИ по программированию.

Вице-президент по информационной безопасности ПАО «Ростелеком» Игорь Ляпунов:

«Смена по кибербезопасности собрала в «Сириусе» одаренных ребят со всех уголков России. От них зависит будущее отрасли и конкурентоспособность страны в киберпространстве. Как лидер рынка мы должны приложить все усилия к созданию эффективной общенациональной программы, охватывающей не только вузы, но и школы, и способствующей развитию талантов в области информационной безопасности».

На заключительном этапе программы пройдет несколько квестов. В одном из них команды школьников окажутся в импровизированном центре управления системами обороны страны, оснащенном умными устройствами, где в течение нескольких часов будут расследовать хакерскую атаку и предложат систему защиты. В другом квесте им предстоит найти уязвимости информационной системы автомобиля Tesla Model S.

Куратор программы, проректор МФТИ по международным программам и технологическому предпринимательству, руководитель сборной России на Международной олимпиаде по информатике Алексей Малеев:

«Кибербезопасность – один из самых быстрорастущих сегментов ИТ-индустрии. Мало создавать интеллектуальные цифровые системы, важно еще и уметь защищать их от нежелательного вмешательства. Сотрудничество с «Ростелекомом», давним индустриальным партнером МФТИ, для нас очень ценно, и мы рады запустить совместную проектную смену для сильнейших школьников в образовательном центре «Сириус»

«Ростелеком» планирует поддерживать выпускников образовательной смены для обучения в целевых вузах, получения дополнительного образования, привлекать одаренных детей к участию в конференциях и воркшопах, организовывать летние и зимние школы и стажировки для студентов.

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ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 13,0 млн, а платного ТВ «Ростелекома» - более 10,1 млн пользователей, из которых свыше 5,1 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

Выручка Группы компаний за 6 мес. 2018 г. составила 233,0 млрд руб., OIBDA достигла 74,9 млрд руб. (32,1% от выручки), чистая прибыль – 12,7 млрд руб.

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.