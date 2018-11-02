На несанкционированной свалке под Казанью нашли детали самолета

СЕГОДНЯ 16:13 2018-11-02T16:13:31+03:00

Свалка постоянно горит, а жители боятся что огонь перебросится на их дома

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Местный житель в поселке Самосырово под Казанью приобрел участок земли, но вместо возведения дома и огорода начал свозить на участок тонны строительного мусора. Сначала возмущенным соседям он объяснял, что так хочет поднять грунт и обезопасить участок от талых вод. Но спустя время грузовиков с мусором стало приезжать все больше, а хозяин перестал появляться на глаза соседям.

Тем временем на свалке появились бомжи. Они приходят с закрытой свалки в Самосырово. Здесь они устраивают ночлеги. Соседи, которые планировали строить постоянное жилье - в замешательстве, ведь иметь дом с видом на свалку никому из них не хочется.

Мусорная свалка начала часто гореть - случайность это или нет соседи затрудняются ответить, но бояться что огонь рано или поздно перебросится на их дома. В последний раз тушить свалку строительных отходов приезжали пять пожарных расчетов.

Под останками сгоревшего мусора жители разглядели гору ртутных ламп и даже детали самолета. Обращения в «Народный контроль» результат не принесли. Мусор никто убирать так не стал. Жители обратились в Министерство экологии - на вызов среагировал инспектор экологического надзора.

Оказалось, что экологи давно наблюдают за собственником участка. На этой неделе они взяли пробы почвы, чтобы проверить ее на наличие опасных химических веществ, так же в судебном порядке планируют обязать хозяина участка ликвидировать свалку.

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