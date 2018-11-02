У жителей Татарстана будут 4 выходных дня подряд
Праздничные каникулы для жителей республики продлятся с 3 по 6 ноября
Причиной тому День народного единства и День Конституции ТатарстанаФото: Алина НИЗАМОВА
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Уже в эту субботу у жителей Татарстана начнутся выходные, которые будут идти целых 4 дня.
Дело в том, что День народного единства в этом году выпадает воскресенье, соответственно выходной день переносится на понедельник - 5 ноября. А 6 числа отмечается День Конституции Татарстана, который также является в республике нерабочим днем.
В итоге на работу татарстанцы выйдут только в среду, 7 ноября.
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