У жителей Татарстана будут 4 выходных дня подряд

СЕГОДНЯ 13:32 2018-11-02T13:32:14+03:00

Причиной тому День народного единства и День Конституции Татарстана Фото: Алина НИЗАМОВА

Праздничные каникулы для жителей республики продлятся с 3 по 6 ноября

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Уже в эту субботу у жителей Татарстана начнутся выходные, которые будут идти целых 4 дня.

Дело в том, что День народного единства в этом году выпадает воскресенье, соответственно выходной день переносится на понедельник - 5 ноября. А 6 числа отмечается День Конституции Татарстана, который также является в республике нерабочим днем.

В итоге на работу татарстанцы выйдут только в среду, 7 ноября.

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