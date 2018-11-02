В Казани из фармацевтического колледжа эвакуировали 300 человек

СЕГОДНЯ 12:57 2018-11-02T12:57:26+03:00

В коридорах появились запах гари и едкий дым. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По предварительным данным, никто не пострадал

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Тревожное сообщение пришло 2 ноября из медико-фармацевтического колледжа в столице Татарстана, который расположен по адресу: улица Габдуллы Тукая, дом 73. Там в помещениях и в коридорах появились запах гари и едкий дым.

Еще до прибытия первых пожарных подразделений администрацией учебного заведения была организованна эвакуация 300 человек, из них 30 человек - это персонал колледжа.

Спасатели выехали на место ЧП по вызову №2. По прибытию было установлено, что произошло короткое замыкание без горения в электрощитовой на первом этаже.

- По предваритеьным данным, погибших и пострадавших нет, - сообщили в МЧС Татарстана.

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