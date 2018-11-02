2018-11-02T12:47:16+03:00
Авто

Минпромторг РФ предложил в 2019 году испытать беспилотные авто на дорогах Татарстана

Также в качестве опытной территории рассматривается и Москва
Олег ЛУГОВОЙ
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Эксперимент будет проводится на дорогах общего пользования.Эксперимент будет проводится на дорогах общего пользования.
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Согласно проекту постановления правительства России, с 1 марта 2019 года по 1 марта 2022 года на дорогах общего пользования Москвы и Татарстана собираются тестировать высокоавтоматизированные автомобили, то есть те самые беспилотники.

Эксперимент должен показать возможно ли использовать на российских дорогах машин без водителей.

Так, по его итогам МВД России должно направить в Правительство РФ предложения о целесообразности дальнейшего применения и развития полученного опыта.

Также в документе говорится, что в момент движения беспилотника на месте водителя обязательно должен будет находится человек. Его действия и поведение беспилотного автомобиля на дороге будет фиксировать видеорегистратор. В случае нанесения в ходе эксперимента вреда имуществу или человека, все оплатит владелец беспилотника.

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