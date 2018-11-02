2018-11-02T13:12:20+03:00
Происшествия

В Татарстане во время ДТП трубы пронзили автомобиль с восьмилетнем ребенком внутри

В больницу увезли трех пострадавших [фото]
Лика ИСАЕВА
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Фото: МЧС ТатарстанаФото: МЧС Татарстана
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Авария произошла в Высокогорском районе республики 1 ноября. На автодороге "Казань-Малмыж" лоб в лоб столкнулись отечественная "семерка" и "Ниссан Тиада".

ДТП произошло на полосе движения иномарки. Водитель ВАЗа на крыше перевозил металлические трубы, которые во время аварии сорвались с крепления и пронзили иномарку через лобовое стекло.

Фото: МЧС Татарстана

Фото: МЧС Татарстана

В "Ниссане" находились женщина-водитель и ее восьмилетняя дочь. После аварии их зажало в салоне автомобиля. В итоге вызволяли пострадавших спасатели МЧС Татарстана.

Фото: МЧС Татарстана

Фото: МЧС Татарстана

С травмами различной степени тяжести женщина и девочка были доставлены в РКБ. Ушибы получил и 69-летний водитель "семерки".

Фото: МЧС Татарстана

Фото: МЧС Татарстана

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