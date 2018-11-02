В Набережных Челнах мужчина забрался в колодец и погиб

СЕГОДНЯ 14:13 2018-11-02T14:13:05+03:00

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ЧП произошло 1 ноября в 13.25 в Набережных Челнах Тукаевского района на территории частного дома. 57-летний мужчина залез в двухметровый колодец, предназначенный для корректировки воды, и наверх больше не поднимался. Обеспокоенные родственники видели его внизу, звали, но тот уже не подавал признаков жизни.

Испугавшись, что в колодце на дне есть опасный газ, сестра мужчины вызвала спасателей.

Фото: МЧС Татарстана

Те, прибыв на место, осторожно спустились вниз и подняли тело мужчины.

Фото: МЧС Татарстана

Его осмотрели медики. По предварительным данным, мужчине стало плохо с сердцем и он скончался на дне колодца.

- Причина смерти устанавливается, - сообщили в МЧС Татарстана.

В свою очередь, в следственном комитете республики заявили, что по данному факту проводится доследственная проверка.

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