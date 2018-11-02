2018-11-02T15:49:48+03:00
Происшествия

В Татарстане спасатели собрали килограмм ртути на частном участке пенсионерки

ЧП произошло в Елабуге
Лика ИСАЕВА
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Фото: МЧС по РТ.Фото: МЧС по РТ.
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В частном доме, на земельном участке, на улице 40 лет Татарии пенсионерка-хозяйка обнаружила банку, в которой была ртуть. Женщина вызвала спасателей.

Когда на место прибыла дежурная смена спасателей, они обнаружили, что на земле огорода стоит одна целая банка ртути, а вторая разбита, и тяжелый металл разлился.

Опасное вещество спасатели собрали вместе с землей, поместив ее в герметичную емкость.

- Сбор ртути осуществлили для дальнейшей утилизации, - сообщили в МЧС Татарстана. - Пострадавших нет.

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