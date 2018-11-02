В Татарстане в огне погиб одноногий инвалид

СЕГОДНЯ 11:59 2018-11-02T11:59:41+03:00

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Пожар в квартире на пятом этаже высотки на улице Сулейманова в Альметьевске начался накануне в 23.46. Приехавших спасателей встретили соседи, которые рассказали, что они вскрыли закрытую дверь топором. Там проживал одноногий инвалид.

Мужчина с трудом передвигался, и соседи хотели помочь ему выбраться из задымленной квартиры. Но проникнуть внутрь никто не смог - там стояла плотная завеса удушливого дыма.

Лишь пожарные с помощью маски спасаемого смогли вынести обнаруженого на полу хозяина квартиры на воздух. К сожалению, врачи ничем уже не могли ему помочь. Мужчина погиб от отравления уганым газом.

- Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, - сообщили в МЧС Татарстана. - В результате пожара сгорела кровать на площади два квадратных метра, обгорели стены и потолок. Помещение гостиной имеет следы закопчения. Общая площадь пожара составила 4 квадратных метра.