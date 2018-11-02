Житель Чебоксар, который избил молотком сожительницу друга и изнасиловал, приговорен к 5 годам колонии
В ночь на 15 августа этого года в Чебоксарах 36-летний осужденный гостил у своего приятеля. Они, а также 38-летняя сожительница хозяина, выпивали. Когда же кавалер женщины после застолья отправился спасть, гость взял молоток и начал им угрожать потерпевшей.
В итоге он нанес этим инструментом не менее 24 ударов по голове и телу женщины, после начал ее душить и изнасиловал.
- Здоровью потерпевшей был причинен вред здоровью средней тяжести. В итоге суд приговорил мужчину к 5 годам колонии строгого режима, - сообщает следственный комитет Чувашии.
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