2018-11-02T12:06:32+03:00
Экономика

В проекты Нижнекамска вложат 386 миллионов рублей

Одним из них станет установка в городе колеса обозрения высотой 42 метра
Алина ГАБДУЛИНА
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Идеи были презентованы на заседании инвестиционного совета муниципального районаИдеи были презентованы на заседании инвестиционного совета муниципального районаФото: Валерий РОМАНОВ
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В Нижнекамском районе планируют запустить сразу 5 проектов общей стоимостью 386 миллионов рублей. Идеи были презентованы на заседании инвестиционного совета района.

Так, 53,3 миллиона рублей будут потрачены на запуск производства по обработке металлоконструкций и нанесению покрытий на металлы. Средняя зарплата на этом предприятии будет составлять 42 тысячи рублей в месяц, здесь будут создано 27 рабочих мест.

Еще 70,1 миллиона рублей будет стоить новое колесо обозрения высотой 42 метра. Благодаря этому проекту появится 25 новых рабочих мест.

Другое производство по созданию инженерных металлоконструкций потребует инвестиций в 55 миллионов рублей. А завод по созданию крупнотоннажных весов - 50 миллионов рублей.

Помимо всего это, в Камских Полянах появится предприятие по организации хлебоприемного пункта, сушки, погрузки, сортировки и отгрузки зерна. На него потратят больше всего - 157 миллионов рублей.

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