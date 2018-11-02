2018-11-02T11:42:47+03:00
Происшествия

Глава ГИБДД раскрыл подробности ДТП в Агрызском с пятью погибшими

Эта авария, в том числе, унесла жизни троих детей
Лика ИСАЕВА
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С места ДТПС места ДТПФото: пресс-служба МВД по Удмуртской Республике
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Во время подведения итогов работы Госавтоинспекции республики с начала 2018 года полковник полиции Ленар Габдурахманов расскрыл подробности жуткой аварии на границе Татарстана и Удмуртии, в которой погибли пять человек, в том числе трое детей.

ДТП произошло 28 октября в Агрызском районе Татарстана. Во время снегопада 32-летний водитель "четырнадцатой" выехал на встречку и врезался в бензовоз. В салоне легковушки погибли родители и трое их детей.

- Немаловажной причиной совершению данного происшествия послужил существенный износ покрышек легкового автомобиля. При этом на задней оси были установлены шины с различными рисунками протектора, - рассказал Ленар Габрахманов. - Установлен факт фиктивного прохождения технического осмотра автомобиля. В один день водитель получил диагностическую карту, выданную в Республике Дагестан и страховой полис ОСАГО в Республике Удмуртии.

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