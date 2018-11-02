2018-11-02T10:58:53+03:00
Спорт

«Зеленый ноябрь» для «Ак Барса»: Весь месяц казанский клуб будет играть в эксклюзивной форме

Игровая форма будет зеленой в благотворительных целях
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ХК "Ак Барс".Фото: ХК "Ак Барс".
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Хоккейный клуб «Ак Барс» в ноябре будет играть в эксклюзивной альтернативной форме. Она будет зеленой с белыми нашивками. Это произойдет в рамках акции «Зеленый ноябрь», которую казанский клуб проводит вместе с фондами «День добрых дел» и «Зоозабота».

- Ребята достойно оценили форму, всем понравилось. Что касается таких акций, я полностью их поддерживаю и считаю правильным шагом в сторону благотворительности. Для нуждающихся детишек такие акции надо проводить. Нам это ничего не стоит, а для детей это – правильное дело, - отметил форвард клуба Данис Зарипов.

Кроме того, хоккеисты станут участниками акций «Знакомство с профессией» и «В гостях у команды», где проведут матч с детской командой инвалидов-колясочников, а также поддержат болельщиков во всемирные дни ребенка, дни борьбы с диабетом и СПИДом.

А на одном из открытых аукционов в качестве лотов будут представлены игровые клюшки, краги и шлем нападающего Даниса Зарипова. Все вырученные средства будут перечислены в благотворительные фонды.

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