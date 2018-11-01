В Татарстане запустили элеватор за 1,5 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 18:51 2018-11-01T18:52:01+03:00

Он является крупнейшим в Поволжье

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Расположенный в Заинске новый комплекс по приему, хранению, чистке и сушке зерна различных агрокультур рассчитан на производственную мощность 150 тысяч тонн единовременного хранения.

Элеватор строился с учетом самых современных тенденций, которые исключают попадание грызунов и различных вредителей. В его возведение было инвестировано 1,5 миллиарда рублей.

Помимо прочего в структуру элеватора входят лаборатория, автовесовая, пункт приемки и очистки зерна, его сушки и проработки, а также зона хранения и ремонтные мастерские. Там же имеются 2 сушилки зерна с топочными блоками, которые нагревают воздух.

Система управления позволяет в режиме реального времени контролировать все производственные процессы и, при необходимости, корректировать их.

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