На ноябрьские праздники в Татарстане некоторые электрички выводятся из расписания

СЕГОДНЯ 08:50 2018-11-02T08:50:46+03:00

Также с 12 ноября поменяется расписание электричек, курсирующих между аэропортом и Казанью. Фото: Олег УКЛАДОВ

Также в этом месяце начнут ходить по-другому и пригородные поезда до аэропорта Казани

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Так, 5, 6 ноября не будут назначаться электрички №6491 и №6492 сообщением Алатырь-Красный узел-Алатырь, а также 6749/6750 Ижевск-Нижнекамск.

3, 4 ноября это же произойдет с пригородными поездами №№ 6191,6192, 6193, 6194 курсирующими по направлению Канаш-Шумерля- Канаш.

А 2, 6 ноября не назначаются электрички №6751/6752 сообщением Нижнекамск-Ижевск.

Кроме того, уже после праздников – с 12 ноября, изменится расписание пригородных поездов, курсирующих между Казанью и аэропортом. Это коснется электричек №6707 и №6713, следующих в город, а также №6712 и №6710, идущих в противоположном направлении.

Так, из аэропорта пригородные поезда будут отправляться в 13.45 и 20.15, а прибывать в столицу Татарстана в 14.15 и 20.45 соответственно.

Из Казани электрички будут отходить в 18.05 и 19.23, с прибытием в воздушную гавань в 18.33 и 19.51 соответственно.