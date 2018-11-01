2018-11-01T17:37:44+03:00
Общество

По решению президента Татарстана спасатели Нижнекамска получили катер-амфибию

К первому льду судно на воздушной подушке «Хивус-6» уже будет стоять в боевом расчете
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: с сайта МЧС ТатарстанаФото: с сайта МЧС Татарстана
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У здания спасательной станции городского пляжа Нижнекамска состоялось торжественное вручение судна на воздушной подушке «Хивус-6» для операций на воде и на льду на территории района. Это стало возможно благодаря решению президента Татарстана Рустама Минниханова.

Соглашение о передаче подписали глава МЧС Татарстана Рафис Хабибуллин и глава Нижнекамского района Айдар Метшин.

К первому льду катер-амфибия уже будет стоять в боевом расчете.

СПРАВКА

«Хивус-6» – настоящий вездеход с уникальной проходимостью, повышенной устойчивостью и маневренностью и может передвигаться по суше и воде, по глубокому снегу и битому льду, по болотам и по мелководью, преодолевать пологие береговые склоны, промоины и отмели. Такой катер-амфибия на воде может разогнаться до 50 км/час, а на снегу – до 70 км/час, преодолевает препятствия высотой в 40 см, перевозит более полутоны груза, вмещает 6 человек, выдерживает низкие температуры (до -35°С).

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