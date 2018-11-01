2018-11-01T18:43:18+03:00
Происшествия

В Татарстане преподаватель вуза подозревается во взятке

Женщина свою вину отрицает
Олег ЛУГОВОЙ
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Решается вопрос об избрании для нее меры пресечения.Решается вопрос об избрании для нее меры пресечения.Фото: Анастасия ОСИПОВА
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В отношении 66-летнего доцента кафедры «Технологических машин и оборудования» Бугульминского филиала ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» Миндияровой возбуждено уголовное дело по статье «получение взятки».

По версии следствия, этой весной преподаватель получила от студентов университета 30 тысяч рублей. За эти деньги она должна была принять контрольные, курсовые работы и поставить зачет по своему предмету.

- Причастность к совершению преступления Миндиярова не признала. Решается вопрос об избрании в отношении нее одной из предусмотренных законом мер пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщают в следственном комитете Татарстана.

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