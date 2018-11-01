В Татарстане двое рабочих из-за возгорания ГСМ получили ожоги

СЕГОДНЯ 16:36 2018-11-01T16:36:35+03:00

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Накануне, в Нижнекамске на территории «ТАИФ-НК» пострадали двое рабочих. По данному факту следственный комитет проводит проверку.

По предварительным данным, во время проведения ремонта произошла утечка горюче-смазочных материалов. Которые вспыхнули. В результате двое рабочих получили ожоги.

Пострадавших госпитализировали в больницу.

- Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщают в следственном комитете Татарстана.

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