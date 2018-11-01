В Татарстане двое рабочих из-за возгорания ГСМ получили ожоги
Накануне, в Нижнекамске на территории «ТАИФ-НК» пострадали двое рабочих. По данному факту следственный комитет проводит проверку.
По предварительным данным, во время проведения ремонта произошла утечка горюче-смазочных материалов. Которые вспыхнули. В результате двое рабочих получили ожоги.
Пострадавших госпитализировали в больницу.
- Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщают в следственном комитете Татарстана.
Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Татарстане»