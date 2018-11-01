В Чувашии спустя 13 лет вдовы милиционеров, погибших при Чеченской кампании, получили награды мужей

СЕГОДНЯ 18:26 2018-11-01T18:26:20+03:00

Валерий Сидоров и Сергей Фомин посмертно были удостоены медалей "За отвагу"

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Награды погибших во время Чеченской кампании мужей их вдовам - Марине Сидоровой и Надежде Фоминой, передал глава Чувашии Михаил Игнатьев. Вручение медалей "За отвагу" прошло в торжественной обстановке.

Известно, что майор милиции Валерий Сидоров и старшина милиции Сергей Фомин погибли 16 сентября 2005 года. В тот злополучный день они сопровождали раненных коллег до медико-санитарного батальона в Грозном и попали под обстрел террористической банды. Товарищей милиционеры из Чувашии спасли ценой собственных жизней.

- С момента гибели сотрудников милиции прошло более 13 лет, но память о них навечно вписана в историю внутренних дел. В МВД Чувашии не забывают о погибших коллегах, – сказал во время церемонии глава республиканского ведомства Сергей Неяскин.

Во вручении участие также принял и сын погибшего старшины - Кирилл Фомин. Парень обучается на пятом курсе академии МВД.