2018-11-01T16:04:28+03:00
Общество

Дед Мороз из Великого Устюга приедет в Казань 1 декабря

В свое всероссийское путешествие он отправится уже 8 ноября
Олег ЛУГОВОЙ
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Третий год подряд в преддверии главного праздника Дед Мороз из Великого Устюга отправляется в турне по российским городам. Свое путешествие по стране он начнет 8 ноября. Его маршрут в этот раз пролегает с севера на юг.

Так, сначала он посетит Красноярск, Томск, Барнаул, Кемерово, Новосибирск, Омск, Тюмень, Екатеринбург, Челябинск и Пермь, а после этого новогодний волшебник прибудет в Казань.

В столице Татарстана его ожидают 1 декабря. Здесь за два дня Дед Мороз из Великого Устюга посетит социальные учреждения, больницы и подарит подарки детям из многодетных, а также малообеспеченных семей.

После Казани он должен посетить еще Ижевск, Нижний Новгород, Саратов, Краснодар, Воронеж, Тулу, Санкт-Петербург, Череповец, Вологду, Ярославль и Москву.

Отмечается, что за два года своих всероссийских турне Дед Мороз из Великого Устюга проехал 35 тысяч километров и подарил 175 тонн подарков.

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