Казанский бассейн попросил школу олимпийского резерва платить по полной

СЕГОДНЯ 17:07 2018-11-01T17:08:12+03:00

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Казанская школа олимпийского резерва не имеет своей базы, на которой могли бы заниматься плаваньем ее учащиеся. Поэтому до настоящего момента ребята бесплатно посещали бассейн "Оргсинтез". Но недавно ситуация изменилась.

В начале администрация заведения предложила школе приобрести приводить к ним детей на льготных условиях. То есть оплачивать 20% от обычного тарифа. Однако недавно бассейн был отремонтирован и вследствие этого появились новые условия - ребята должны платить полную сумму.

Так, для спортсменов начальной подготовки она составляет 6,1 тысяч рублей в месяц, для спортсменов учебно-тренировочных групп - 12,2 тысячи, а для спортсменов высшего мастерства и вовсе - 14,3 тысячи рублей.

Директор школы Светлана Чепик таким поворотом событий осталась недовольна и направила письмо на имя министра спорта Татарстана Владимира Леонова. В нем она указала и те суммы, которые школа готова платить за занятия в бассейне.