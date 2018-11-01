Казанский бассейн попросил школу олимпийского резерва платить по полной
Казанская школа олимпийского резерва не имеет своей базы, на которой могли бы заниматься плаваньем ее учащиеся. Поэтому до настоящего момента ребята бесплатно посещали бассейн "Оргсинтез". Но недавно ситуация изменилась.
В начале администрация заведения предложила школе приобрести приводить к ним детей на льготных условиях. То есть оплачивать 20% от обычного тарифа. Однако недавно бассейн был отремонтирован и вследствие этого появились новые условия - ребята должны платить полную сумму.
Так, для спортсменов начальной подготовки она составляет 6,1 тысяч рублей в месяц, для спортсменов учебно-тренировочных групп - 12,2 тысячи, а для спортсменов высшего мастерства и вовсе - 14,3 тысячи рублей.
Директор школы Светлана Чепик таким поворотом событий осталась недовольна и направила письмо на имя министра спорта Татарстана Владимира Леонова. В нем она указала и те суммы, которые школа готова платить за занятия в бассейне.