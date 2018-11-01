2018-11-01T17:08:12+03:00
Общество

Казанский бассейн попросил школу олимпийского резерва платить по полной

До настоящего момента ребята занимались там бесплатно
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Директор школы Светлана Чепик уже направила письмо на имя министра спорта Татарстана Владимира ЛеоноваДиректор школы Светлана Чепик уже направила письмо на имя министра спорта Татарстана Владимира ЛеоноваФото: Марина АНТОНОВА
Изменить размер текста:

Казанская школа олимпийского резерва не имеет своей базы, на которой могли бы заниматься плаваньем ее учащиеся. Поэтому до настоящего момента ребята бесплатно посещали бассейн "Оргсинтез". Но недавно ситуация изменилась.

В начале администрация заведения предложила школе приобрести приводить к ним детей на льготных условиях. То есть оплачивать 20% от обычного тарифа. Однако недавно бассейн был отремонтирован и вследствие этого появились новые условия - ребята должны платить полную сумму.

Так, для спортсменов начальной подготовки она составляет 6,1 тысяч рублей в месяц, для спортсменов учебно-тренировочных групп - 12,2 тысячи, а для спортсменов высшего мастерства и вовсе - 14,3 тысячи рублей.

Директор школы Светлана Чепик таким поворотом событий осталась недовольна и направила письмо на имя министра спорта Татарстана Владимира Леонова. В нем она указала и те суммы, которые школа готова платить за занятия в бассейне.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из Чебоксар в Санкт-Петербург появится новый авиарейс
В Татарстане ночью подросток разбил стеклянную дверь и забрался в магазин
По решению президента Татарстана спасатели Нижнекамска получили катер-амфибию
Водитель из Татарстана погиб на Президентском мосту в Ульяновске
В Чувашии завод по переработке куриного помета будет пахнуть как хлебозавод
В Татарстане двое рабочих из-за возгорания ГСМ получили ожоги
Дед Мороз из Великого Устюга приедет в Казань 1 декабря
В Татарстане полицейские разыскивают наглого грабителя
Шакира, Вольф и Гектар - как еще казанцы называли детей
В Татарстане в ДТП с фурой и легковушкой пострадали мужчина и ребенок
В 2018 году в Татарстане банки выдали новых кредитов на 56,5 миллиардов рублей
В Татарстане в аварии пострадали водитель и его 14-летняя внучка
В Марий Эл во время пожара погиб мужчина
В канун Нового года в Казани пройдут европейские ярмарки с татарским колоритом
В четвертьфинале Кубка России "Рубин" сыграет с московским "Локомотивом"
С 4 ноября из Казани в Тбилиси запускается новый прямой авиарейс
Жителя Чувашии за изнасилование ребенка приговорили к 13 годам колонии
С 4 ноября российский лоукостер запускает регулярные авиарейсы из Казани в Москву
Прокурором города Нижнекамск назначена Ольга Купова
Трехмиллионным туристом Казани стала жительница Москвы
Бросок Смита на последней секунде матча помог УНИКСу вырвать победу у немецкого "Скайлайнерса"
С 1 по 6 ноября между Москвой и Казанью запустят дополнительные поезда
Два казанских спектакля номинированы на «Золотую Маску»
В эту пятницу два района Казани оставят без света
В Татарстане пожарные вынесли из горящей квартиры пенсионера
В Чебоксарах приставы закрыли на 30 суток популярное кафе
В Казани БМВ сбил подростка на "зебре". нарушив ПДД
Президент Татарстана ушел в отпуск