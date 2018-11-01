Шакира, Вольф и Гектар - как еще казанцы называли детей

СЕГОДНЯ 15:31 2018-11-01T15:31:29+03:00

За неделю в городе было зарегистрировано появление на свет 523 детей. Фото: Олег УКЛАДОВ

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В ЗАГСе столицы Татарстана подвели итоги отчетной недели – с 24 по 31 октября. Так по данным специалистов, в городе за это время было зарегистрировано появление на свет 523 детей. Из ни х 269 девочек и 254 мальчиков.

При этом самый миниатюрный младенец весил всего 530 граммов. Самый же богатырский вес у новорожденного был зафиксирован на отметке 4 810 граммов.

Переходя же к традиционному списку самых популярных имен, которыми казанцы нарекали своих новорожденных детей, можно отметить, что в этот раз туда попали: Амир, Ясмина, Тимур, Малика, Камиль, Марк, Назар, Амаль, Эмилия, Анвар, Кира и Марьям.

В рейтинг же самых редких имен в этот раз вошли: Паулина, Эрнест, Шакира, Нина, Вольф, Камаль, Елисей, Нафиса, Сафина, Демир и Гектар.

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