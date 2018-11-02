2018-11-02T10:23:46+03:00
Экономика

На протезы для ветеранов Татарстана из бюджета России выделят 2,1 миллиона рублей

Приемная гильза протеза конечности будет изготавливаться по индивидуальному параметру пациента
Алина ГАБДУЛИНА
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На эти деньги будет куплено 30 устройств.На эти деньги будет куплено 30 устройств.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Инвалиды и отдельные категории граждан из числа ветеранов войн из Татарстана получат 30 протезов ног. 2,1 миллион на это выделили из бюджета России. Такая информация появилась на сайте госзакупок буквально на днях.

Согласно приложенным к заявке документам, исполнитель обязуется приобрести 10 протезов бедра немодульного типа, в том числе при врожденном недоразвитии и 20 таких же протезов голени.

Приемная гильза протеза конечности будет изготавливаться по индивидуальному параметру пациента.

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