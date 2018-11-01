В Татарстане в ДТП с фурой и легковушкой пострадали мужчина и ребенок

СЕГОДНЯ 15:17 2018-11-01T15:18:00+03:00

Из покореженной машины их вытаскивали случайные очевидцы [фото]

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В среду, 31 октября, в 22.00 в Альметьевском районе республики на 280 километре автодороги «Казань-Оренбург» столкнулись, фура МАЗ и легковушка «Хонда».

В результате аварии иномарка получила сильные повреждения. Пострадали ехавшие в ней водитель и его несовершеннолетняя пассажирка. Их доставали из салона очевидцы аварии.

Фото: соцсети

По факту данного ДТП Госавтоинспекция Татарстана незамедлительно начала административное расследование, во время которого сотрудниками полиции будут выясняться подробные обстоятельства аварии и причины произошедшего.

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