В Татарстане в ДТП с фурой и легковушкой пострадали мужчина и ребенок
В среду, 31 октября, в 22.00 в Альметьевском районе республики на 280 километре автодороги «Казань-Оренбург» столкнулись, фура МАЗ и легковушка «Хонда».
В результате аварии иномарка получила сильные повреждения. Пострадали ехавшие в ней водитель и его несовершеннолетняя пассажирка. Их доставали из салона очевидцы аварии.
Фото: соцсети
По факту данного ДТП Госавтоинспекция Татарстана незамедлительно начала административное расследование, во время которого сотрудниками полиции будут выясняться подробные обстоятельства аварии и причины произошедшего.
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