2018-11-01T19:25:30+03:00
Экономика

Конкурс "IT-чемпион" обойдется Татарстану в 5 миллионов рублей

Главными призами в конкурсе станут 135 мобильных телефонов
Алина ГАБДУЛИНА
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Призами в конкурсе станут 135 мобильных телефонов и 225 начислений денег на виртуальные счетаПризами в конкурсе станут 135 мобильных телефонов и 225 начислений денег на виртуальные счета
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На организацию и проведение республиканского конкурса "IT-чемпион" из бюджета Татарстана выделят 5 миллионов рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, мероприятие должно пройти до 20 декабря текущего года. Выделенные деньги пойдут на 10 часов аренды помещения с холлом, гардеробом, десятью комнатами, столовой и зрительным залом примерно на 150 мест.

Помимо этого часть средств потратят на оплату труда членов административной и технической групп, питание и развлекательную программу участников конкурса.

Интересно, что во время мероприятия организуют концерт с участием творческих коллективов республики, бумажное шоу и 10 научно-познавательных станций для детей.

Призами в конкурсе станут 135 мобильных телефонов. Еще 225 победителям зачислят на виртуальные счета не менее 3 тысяч рублей каждому.

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