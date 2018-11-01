В Татарстане в аварии пострадали водитель и его 14-летняя внучка
Дорожно-транспортное происшествии произошло в Муслюмовском районе 31 октября в 15.45.
На 47 километре автодороги «Актаныш – Муслюмово» 59-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115 грубо нарушил правила дорожного движения - превысил безопасную скорость, не справился с управлением и вылетел во встречный кювет.
В салоне его автомобиля на момент ДТП находилась 14-летняя внучка.
- Оба они пострадали и с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Татарстана.
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