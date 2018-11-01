2018-11-01T14:35:16+03:00
Происшествия

В Татарстане в аварии пострадали водитель и его 14-летняя внучка

ДТП произошло в Муслюмовском районе республики
Лика ИСАЕВА
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Их с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.Их с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Дорожно-транспортное происшествии произошло в Муслюмовском районе 31 октября в 15.45.

На 47 километре автодороги «Актаныш – Муслюмово» 59-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115 грубо нарушил правила дорожного движения - превысил безопасную скорость, не справился с управлением и вылетел во встречный кювет.

В салоне его автомобиля на момент ДТП находилась 14-летняя внучка.

- Оба они пострадали и с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу, - сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Татарстана.

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