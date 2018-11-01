В канун Нового года в Казани пройдут европейские ярмарки с татарским колоритом

СЕГОДНЯ 13:59 2018-11-01T13:59:51+03:00

При этом главная концепция Нового года в Казани в том, что все городские елки будут объединены единой тематикой. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Там можно будет купить товары народного промысла, сувениры и попробовать блюда национальной кухни

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В предстоящие новогодние праздники жителей и гостей Казани ждет ряд сюрпризов. Так перед ними в городе организуют ярмарки в традиционном европейском стиле, но с татарским колоритом, который станет своеобразной «фишкой».

При этом главная концепция Нового года в Казани в том, что все городские елки будут объединены единой тематикой. Главные хвойные символы праздника установят в парке «Черное озеро» и рядом с Центром семьи «Казан».

Также в каждом ресторане и гостинице в канун Нового года проведут тематические вечеринки, в том числе с участием российских звезд. А все казанские музеи в праздничные каникулы будут работать по обновленному графику, удобному жителям и гостям города.

- Мы хотим создать живую новогоднюю атмосферу в Казани. В городе также будет интересная иллюминация, украшения, - сообщила директор городского комитета по развитию туризма Дарья Санникова.

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