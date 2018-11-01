2018-11-01T14:12:04+03:00
Происшествия

В Марий Эл во время пожара погиб мужчина

ЧП произошло в Параньгинском районе республики
Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: МЧС по Марий Эл
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Трагедия произошла 31 октября в деревне Яндемирово Параньгинского района республики. Огонь соседи заметили уже утром, в 4.18. Пока одни вызывали пожарных, другие попытались проникнуть в жилой дом, потому что там был 40-летний хозяин.

К этому времени строение изнутри было объято пламенем, на улицу из окон и двери вываливались черные клубы дыма.

Приехавшие пожарные смогли зайти внутрь дома, и там обнаружили тело погибшего мужчины.

- В результате случившегося дом серьезно поврежден, уничтожено имущество, находившееся в нем, - сообщили в МЧС Марий Эл. - Удалось спасти дома соседей погибшего.

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