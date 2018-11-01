В Марий Эл во время пожара погиб мужчина
Трагедия произошла 31 октября в деревне Яндемирово Параньгинского района республики. Огонь соседи заметили уже утром, в 4.18. Пока одни вызывали пожарных, другие попытались проникнуть в жилой дом, потому что там был 40-летний хозяин.
К этому времени строение изнутри было объято пламенем, на улицу из окон и двери вываливались черные клубы дыма.
Приехавшие пожарные смогли зайти внутрь дома, и там обнаружили тело погибшего мужчины.
- В результате случившегося дом серьезно поврежден, уничтожено имущество, находившееся в нем, - сообщили в МЧС Марий Эл. - Удалось спасти дома соседей погибшего.
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