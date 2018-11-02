2018-11-02T10:02:05+03:00
Общество

Набережные Челны и Альметьевск вошли в топ-20 городов России с лучшей инфраструктурой для детей

В нем они заняли 13 и 16 места соответственно
Алина ГАБДУЛИНА
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В аналогичном списке, но уже среди городов-миллионников оказалась КазаньВ аналогичном списке, но уже среди городов-миллионников оказалась КазаньФото: Татьяна Коркина
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Набережные Челны и Альметьевск были признаны одними из лучших городов России с инфраструктурой для детей. Они вошли в топ-20, где заняли 13 и 16 места соответственно.

Согласно данным аналитиков портала недвижимости Domofond, Альметьевск в этом году улучшил свои показатели и набрал 7,5 балла - в прошлом 7,2 балла. В свою очередь Набережные Челны наоборот сдали свои позиции - опустились на 0,5 балла.

В аналогичном списке, но уже среди городов-миллионников оказалась Казань. Столица Татарстана заняла в нем 5 место. В общем списке она находится лишь на 42 строчке.

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