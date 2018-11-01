Из Чебоксар в Санкт-Петербург появится новый авиарейс

СЕГОДНЯ 18:07 2018-11-01T18:07:22+03:00

Совершить перелет можно по средам и субботам

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Из Чебоксар в Санкт-Петербург уже можно летать по средам и субботам вместо привычных вторника и воскресенья. Новые авиаперелеты открылись в среду, 31 октября.

Теперь все желающие смогут вылететь из Питера в 10.05 минут и прилететь в столицу Чувашии в 12.15. Обратный рейс организуется в те же дни: вылет в 12.55, прилет в 15.10. перевозить пассажиров будут на самолете Boieng 737-800 вплоть до 30 марта следующего года.

Цены за билет в одну сторону начинаются от 1999 рублей.

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