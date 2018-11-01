С 4 ноября из Казани в Тбилиси запускается новый прямой авиарейс

СЕГОДНЯ 13:02 2018-11-01T13:02:57+03:00

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Начиная с 4 ноября, то есть уже с этого воскресенья, Казань и Тбилиси (Грузия) соединит новый прямой авиарейс от российского лоукостера.

Полеты в столицу Грузии и обратно будут выполняться два раза в неделю - по четвергам и воскресеньям.

Так, рейс из Казани запланирован на 11.20, а посадка в Тбилиси в 15.10. Обратно самолет будет вылетать в 15.50 и прибывать в аэропорт столицы Татарстана в 17.35.

При этом в пресс-службе аэропорта Казани просят обратить внимание, что время в Тбилиси опережает московское на один час. Кроме того, при покупке билетов нужно учитывать, что оглашенном выше расписании возможны изменения.

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