2018-11-01T17:09:55+03:00
Общество

В Чувашии завод по переработке куриного помета будет пахнуть как хлебозавод

Несмотря на такое обещание, местные жители все равно против строительства такого предприятия рядом с ними
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: Алексей БУЛАТОВ/Михаил ФРОЛОВФото: Алексей БУЛАТОВ/Михаил ФРОЛОВ
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31 октября, в Лапсарском сельском поселении Чувашии прошли слушания по поводу строительства завода по переработке куриного помета. В них приняли участие местные жители и представители компании-застройщика.

Гендиректор компании успокаивал людей, пообещав, что запах при высушивании помета будет похож на аромат хлебобулочных изделий. К тому же он добавил, что в реку Рыкшу ничего сбрасываться не будет, а местные жители и вовсе получат скидку на преобретение продукции завода. Сообщает форум НА-СВЯЗИ.

Это, правда, не помогло. Несмотря на такие обещания люди все равно не согласны с выбором места строительства. Тогда компания пообещала подумать над другими вариантами размещения предприятия.

Известно, что до конца текущего года застройщик должен предоставить проект по благоустройству Лапсарского сельского поселения. Скорее всего, там установят новую хоккейную коробку. Наверное, это будет своеобразная компенсацию за доставленные неудобства за соседство с заводом по переработке куриного помета.

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