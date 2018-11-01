Жителя Чувашии за изнасилование ребенка приговорили к 13 годам колонии
27 мая этого года в одном из сел 34-летний мужчина принимал гостей, в том числе и знакомую женщину, которая приехала со своей 13-летней дочерью. Когда все взрослые уснули, пьяный хозяин изнасиловал ребенка и надругался над ним.
Мужчину задержали. В итоге суд признал его виновным в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера, совершенных в отношении малолетней, и приговорил его к 13 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1,5 года.
- Приговор пока не вступил в законную силу, - сообщают в следственном комитете Чувашии. - С пострадавшей девочкой были проведены психолого-диагностические, реабилитационные и профилактические мероприятия.
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