2018-11-01T12:28:23+03:00
Туризм

С 4 ноября российский лоукостер запускает регулярные авиарейсы из Казани в Москву

Вылеты будут осуществляться по четвергам и воскресеньям
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Алина НИЗАМОВАФото: Алина НИЗАМОВА
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Российский лоукостер запускает регулярные авиарейсы из Казани в Москву. Вылеты будут осуществляется два раза в неделю - по четвергам и воскресеньям. Первый рейс намечен на 4 ноября.

Так, вылет из Казани запланирован на 18.20, а посадка во Внуково в 20.00. Обратно самолет будет отправляться в путь в 9.00, с приземленинием в главном аэропорту столицы Татарстана в 10.35.

Длительность перелета составляет около 1,5 часов. Пассажиров будут перевозить на 189-местных лайнерах Boeing 737-800.

Расписание рассчитано на сезон зимней навигации, то есть до 28 марта 2019 года.

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