2018-11-01T12:07:26+03:00
Общество

Прокурором города Нижнекамск назначена Ольга Купова

До этого она работала заместителем руководителя надзорного органа
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: prokrt.ruФото: prokrt.ru
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Приказом Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки на должность Нижнекамского городского прокурора назначена советник юстиции Ольга Купова.

Известно, что она в 1995 году окончила юридический факультет Казанского государственного университета имени В.И. УльяноваЛенина. В этом же году она начала службу в органах прокуратуры в должности помощника Нижнекамского городского прокурора.

Далее стала старшим помощником и заместителем.

В этот четверг прокурор Татарстана Илдус Нафиков представит вновь назначенного руководителя коллективу городского надзорного органа и активу Нижнекамского района.

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