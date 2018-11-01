Прокурором города Нижнекамск назначена Ольга Купова
Приказом Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки на должность Нижнекамского городского прокурора назначена советник юстиции Ольга Купова.
Известно, что она в 1995 году окончила юридический факультет Казанского государственного университета имени В.И. Ульянова–Ленина. В этом же году она начала службу в органах прокуратуры в должности помощника Нижнекамского городского прокурора.
Далее стала старшим помощником и заместителем.
В этот четверг прокурор Татарстана Илдус Нафиков представит вновь назначенного руководителя коллективу городского надзорного органа и активу Нижнекамского района.
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