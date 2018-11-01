Прокурором города Нижнекамск назначена Ольга Купова

СЕГОДНЯ 12:07 2018-11-01T12:07:26+03:00

До этого она работала заместителем руководителя надзорного органа

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Приказом Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки на должность Нижнекамского городского прокурора назначена советник юстиции Ольга Купова.

Известно, что она в 1995 году окончила юридический факультет Казанского государственного университета имени В.И. Ульянова–Ленина. В этом же году она начала службу в органах прокуратуры в должности помощника Нижнекамского городского прокурора.

Далее стала старшим помощником и заместителем.

В этот четверг прокурор Татарстана Илдус Нафиков представит вновь назначенного руководителя коллективу городского надзорного органа и активу Нижнекамского района.

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