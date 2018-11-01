2018-11-01T11:45:28+03:00
Туризм

Трехмиллионным туристом Казани стала жительница Москвы

Дарья Чипур получит уникальный тур с возможностью остановиться в лучшем отеле города
Алина ГАБДУЛИНА
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В конкурсе приняло участие 316 человек, которые планируют поездку в столицу ТатарстанаВ конкурсе приняло участие 316 человек, которые планируют поездку в столицу ТатарстанаФото: Алина НИЗАМОВА
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В этот четверг, 1 ноября, в Казани определили долгожданного трехмиллионного туриста. Им стала жительница Москвы Дарья Чипур.

Известно, что победительницу лототрона ждет полет на вертолете, посещение главных туристических достопримечательностей, знакомство с местной кухней речная прогулка по Казанке и проживание в одном из лучших отелей в городе.

Кроме того, Дарье продемонстрируют ночную жизнь города. Так как стоимость дороги в подарок не входит - в Казань девушка прибудет за свои собственные деньги.

В конкурсе приняло участие 316 человек, которые планируют поездку в столицу Татарстана.

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