Водитель из Татарстана погиб на Президентском мосту в Ульяновске

СЕГОДНЯ 17:29 2018-11-01T17:29:43+03:00

В момент аварии мужчина стоял около своего автомобиля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В этой аварии участвовали три автомобиля

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Смертельная авария произошла в 18.10 в среду, 31 октября, на Президентском мосту в Ульяновске. Как сообщает Госавтоинспекция Ульяновской области, по предварительным данным, 31-летний водитель КАМАЗа с прицепом грубо нарушил правила дорожного движения.

На 12 километре автодороги «Казань-Ульяновск»-«Ульяновск-Самара» он нарушил расположение транспортного средства на проезжей части и наехал на стоящий «Рено Каптур» под управлением 68-летнего водителя. После этого его автомобиль снес иномарку «Киа Рио» и сбил 65-летнего водителя «Киа», который стоял возле машины.

В результате полученных травм водитель «Киа» от полученных травм скончался в больнице, автомобиля «Рено Каптур» с травмами различной степени тяжести госпитализирован.

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