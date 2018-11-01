В четвертьфинале Кубка России "Рубин" сыграет с московским "Локомотивом"

СЕГОДНЯ 13:49 2018-11-01T13:49:16+03:00

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Определился соперник казанского "Рубина" по четвертьфиналу Кубка России. Произошло это в Москве, где "Локомотив" принимал "Енисей" из Красноярска. Несмотря на то, что "железнодорожники" выставили на игру полурезервный состав, они одержали уверенню победу - 4:1.

Таким образом, именно "Локомотив" встретится с "Рубином" в четвертьфинале.Напомним, что казанцы квалифицировались в 1/4 финала кубка страны чуть ранее, когда обыграли московское "Динамо" 1:0.

Отметим, что по сравнению с предыдущими розыгрышами турнира в этом году начиная как раз с четвертьфинала победитель будет определяться в двухматчевом противостоянии. Первый поединок между "Локомотивом" и "Рубином" должен состояться в Москве 12 декабря текущего года. Ответный встреча в Казани состоится в конце февраля 2019-го.

Отметим, что команды трижды встречались в рамках Кубка России. Дважды верх брал "Локомотив". В одном из случаев сильнее оказались футболисты "Рубина".