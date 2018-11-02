2018-11-02T08:05:24+03:00
Общество

В Чувашии с начала 2018 года от суррогата скончались 111 человек

Помимо этого в республике за этот период зарегистрирован 591 случай отравления спиртным
Алина ГАБДУЛИНА
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Зафиксировано уменьшение количества случаев отравления спиртным - на 15,1%, чем за предыдущий период.Зафиксировано уменьшение количества случаев отравления спиртным - на 15,1%, чем за предыдущий период.Фото: Алексей ФОКИН
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В Чувашии с начала 2018 года зафиксировано уменьшение количества случаев отравления спиртным - на 15,1%, чем за предыдущий период. Это примерно 47,8 человек на 100 тысяч. Меньше стало и количество летальных исходов - на 23,1%. В свою очередь за девять месяцев 2018 года в республике от суррогатного алкоголя скончались 111 человек.

С начала года местный Роспотребнадзор обследовал 104 предприятия, продающих алкоголь, а также 38 организаций, реализующих спиртосодержащую непищевую продукцию. После было вынесено 74 постановления и наложено штрафов на предпринимателей на сумму порядка 1,3 миллиона рублей.

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