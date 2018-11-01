Бросок Смита на последней секунде матча помог УНИКСу вырвать победу у немецкого "Скайлайнерса"

СЕГОДНЯ 11:23 2018-11-01T11:23:59+03:00

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Казанский УНИКС провел свой пятый матч в групповом турнире Кубка Европы. В гости к татарстанцам пожаловал немецкий "Скайлайнерс". Перед матчем УНИКС испытывал кадровый голод. Из-за повреждений не смогли сыграть с немцами Мелвин Эджим и Максим Шелекето.

В итоге в стартовом составе УНИКСа появились Реймар Морган, Трент Локетт, Евгений Колесников, Пиеррия Хенри и Костас Каймакоглу.

Начало матча осталось за хозяевами. Постепенно казанцы начали уходить в отрыв. На первый перерыв команды ушли при счете 22:18 в пользу УНИКСа. Во второй четверти казанцы еще немного увеличили перевес в счете - 47:41.

В третьем игровом отрезке казанцы, как показалось, сняли вопрос о победителе. Рывок позволил УНИКСу солидно оторваться в счете. Преимущество достигало 12 баллов. Впрочем, без нервной концовки не обошлось.

Всю заключительную четверть немцы догоняли хозяев паркета и за 22 секунды до сирены сравняли счет - 80:80. Впрочем, все решил дальний бросок Смита. 83:80 в пользу УНИКСа.