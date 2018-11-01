2018-11-01T11:01:27+03:00
Общество

С 1 по 6 ноября между Москвой и Казанью запустят дополнительные поезда

Речь идет о шести составах
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: Алина НИЗАМОВАФото: Алина НИЗАМОВА
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Так, состав №271/272 будет отправляться 1, 4 и 5 ноября из Казани в 19.40. А из столицы России будет отходить 1, 2, 5 и 6 ноября также в 19.40.

Поезд №275/276 отправляется из столицы Татарстана 1 и 2 ноября в 1.30 с прибытием на конечную в 15.57. Обратно состав будет отходить 2 и 3 ноября в 1.20 и прибудет в 13.35.

Состав №295 Казань - Москва отправится 5 ноября в 15.50 и прибудет 6 ноября в 04.10.

Поезд №268/267 Москва - Казань отправится 3 ноября в 01.50 и прибудет в 15.48. Обратно он отходит 5 ноября в 14.00 с прибытием 6 ноября в 04.00.

Также состав №206 Москва - Казань отправится 1 ноября в 17.48 и прибудет на конечную в 06.57 2 ноября.

3 ноября в 1.30 из столицы России отходит поезд №206/205. Прибудет в Казань в 14.43. Обратно он отправится 5 ноября в 09.10 и будет в Москве в 21.35.

Также в Казань назначен и поезд из Екатеринбурга. Он отправится 2 ноября в 19.30 и прибудет 3 ноября в 10.50. Обратное отправление 4 ноября в 19.58 с прибытием 5 ноября в 10.12.

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