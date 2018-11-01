СЕГОДНЯ 15:54 2018-11-01T15:55:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Преступление произошло 31 октября в 22.00 в магазине Нижнекамска, что в доме№75 по улице Шинников. Все запечатлела камера видеонаблюдения, установленная в торговой точке.

Продавщица пересчитывала выручку, открыв кассу. В это время в помещение зашел молодой человек, подошел к прилавку и, чем то угрожая, нагло вытащил из кассы деньги. Женщина пыталась сопротивляться, но силы были неравны. Злоумышленник с деньгами скрылся с места происшествия. При этом убегая мужчина еще и разбил стеклянную дверь магазина.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/675991" frameborder="0"></iframe> В Татарстане полицейские разыскивают наглого грабителя.

По предварительным данным, мужчине удалось унести восемь тысяч рублей.

Сейчас полицейские Нижнекамска объявили подозреваемого в розыск.

Всех, кто располагает информацией о личности или местонахождении злоумышленника, просьба позвонить в полицию по телефонам 02 (с мобильных телефонов 102) или 8-987-221-94-09.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»