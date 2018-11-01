В Татарстане полицейские разыскивают наглого грабителя
Преступление произошло 31 октября в 22.00 в магазине Нижнекамска, что в доме№75 по улице Шинников. Все запечатлела камера видеонаблюдения, установленная в торговой точке.
Продавщица пересчитывала выручку, открыв кассу. В это время в помещение зашел молодой человек, подошел к прилавку и, чем то угрожая, нагло вытащил из кассы деньги. Женщина пыталась сопротивляться, но силы были неравны. Злоумышленник с деньгами скрылся с места происшествия. При этом убегая мужчина еще и разбил стеклянную дверь магазина.
В Татарстане полицейские разыскивают наглого грабителя.
По предварительным данным, мужчине удалось унести восемь тысяч рублей.
Сейчас полицейские Нижнекамска объявили подозреваемого в розыск.
Всех, кто располагает информацией о личности или местонахождении злоумышленника, просьба позвонить в полицию по телефонам 02 (с мобильных телефонов 102) или 8-987-221-94-09.
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