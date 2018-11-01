2018-11-01T14:39:18+03:00
Экономика

В 2018 году в Татарстане банки выдали новых кредитов на 56,5 миллиардов рублей

Так, республика снова вошла в десятку наиболее кредитно-активных регионов страны
Алина ГАБДУЛИНА
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Средняя сумма займа до зарплаты на данный момент составляет 27 тысяч рублейСредняя сумма займа до зарплаты на данный момент составляет 27 тысяч рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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По итогам третьего квартала 2018 года в Татарстане выдали 279 тысяч новых кредитов на общую сумму 56,5 миллиардов рублей. Таким образом, республика в очередной раз вошла в десятку наиболее кредитно-активных регионов России.

Так, с января по сентябрь количество кредитов выросло на 5%, а их объем - на 43%. Из общей суммы 76 тысяч - это потребительские кредиты, 100 тысяч - POS-кредиты, 10,3 тысяч - ипотечные, 7,9 тысяч - автомобильные. Кредитных карт в этом году выдано уже более 83,7 тысяч.

Известно также, что средняя сумма займа до зарплаты в Татарстане на данный момент составляет 27 тысяч рублей.

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